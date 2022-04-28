«شندي» عن كواليس أغنية «كل اللي فات طعمية» لمحمد رمضان: استنوا تراك جامد

كشفت إسلام شندي، أحد أعضاء فريق المدفعجية، عن تعاونه مع الثنائي محمد رمضان ودينا الشربيني، في أغنية جديدة تحمل اسم «كل اللي فات طعمية»، ومن المُقرر عرضها ضمن الحلقات الأخيرة من مسلسل المشوار، والذي يُعرض حصريًا عبر قنوات «دي إم سي».

شندي: «استنوا تراك جامد مع ماهر وورد»

ونشر إسلام شندي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني، على هامش تسجيل الأغنية، مُعلقًا عليها: «استنوا تراك جامد مع ماهر وورد.. كلماتي.. توزيع شندي وخليل.. عشان أخلص لكم الصفقه دي.. وكل اللي فات طعمية واللي جاي سوشي وكڤيار».

كلمات الأغنية: يا اللي صدقتوا نفسكم أنتم كدابين

وكان محمد رمضان، قد نشر عبر صفحته الرسمية عبر موقع «فيسبوك»، قبل ساعات، كوبليه من الأغنية، وتقول كلماتها: «فاضل لي 3 أصفار على المليار خلص المشوار.. كل اللي فات طعمية واللي جاي سوشي وكڤيار.. عاملين جامدين.. يا اللي صدقتوا نفسكم أنتم كدابين».

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، محمود الليثي، أحمد مجدي، أسما إبراهيم، سامي مغاوري، الطفل محمد عزازي، ندى موسى، أحمد صفوت، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وكانت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 26، شهدت العديد من الأحداث بداية من مواجهة ورد لماهر بخوفها من القادم بعد بحث الشرطة المستمر عنهما، وحاولت إقناعه بالتنازل عن الآثار المسروقة لوجيه ليضمنا نجاتهما من الأمر، ولكن محمد رمضان حاول إقناعها أنه سيتصرف في بيع الآثار ليعيشا كما أرادا دومًا.