مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 27.. ليلى زاهر تكتشف خيانة هشام جمال

بدأت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 27، بشعور سارة بخيانة زوجها المهندس يوسف لها، حيث وجدته يتحدث في الهاتف ويقول لفتاة هجيلك كمان ساعتين، لتسأله من هي فيرد «دي السكرتيرة لبنى».

كما قررت سارة «ليلى زاهر» في مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 27 أن تراقب زوجها يوسف، وبالفعل حادثت لبنى لتجده لم يتحدث إليها من الأساس، فتخبر زومبا والخادمة ليقول لها إنه يخونها بالفعل، وينصحانها بإطلاق أكونت على السوشيال ميديا والحديث مع يوسف لكي تختبره.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 27

وبالفعل فعلت سارة ذلك بعد عدم تصديقها لخيانة يوسف لها، لتجده يتجاوب معها بالفعل، ثم تذهب إليه لتقول «أعطني هاتفك» فيقول «فاصل شحن».

كما أبدت سارة قللقها مما يفعله يوسف، وتتسائل لماذا يهتم بها بطريقة زائدة عن الحد ليقول لها أن هذا من علامات الحب.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

مسلسل في بيتنا روبوت 2 ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا.

مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.