مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 26.. ترقية هادي لـ «كبير الأوفيس بوي»

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 26 العديد من المواقف الكوميدية منها محاولة المهندس يوسف التقريب بين الأوفيس بوي هادي والسكرتيرة هدير.

يوسف يرقي هادي لـ كبير الأوفيس بوي

بدأت أحداث حلقة أمس من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني بدخول السكرتيرة هدير إلي الشركة، ويستقبلها هادي الاوفيس بوي، ويبدأ في سؤالها عما إذا كانت قد تلقت ايميل من الشركة، لكنها تخبره أنها لم تفعل.

ويخبرها هادي أن هناك أخبار جيدة، وهو أن يوسف قام بترقيته ليصبح كبير الأوفيس بوي، وتكتشف هدير أن الترقية مجرد وهم لهادي، لكنها تسأله إذا كان راتبه قد زاد أم لا، فيخبرها أن راتبه كما هو.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.