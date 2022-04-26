ليلى زاهر تتقمص دور منى زكي بـ مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25

بدأت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25 بمشاهدة سارة لمسلسل لعبة نيوتن، الأمر الذي جعلها ترغب في تجربه أحداثها بنفسها، وأن تتقمص دور الفنانة منى زكي.

ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25

كشفت مشاهد حلقة اليوم من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني عن نفس أحداث مسلسل لعبة نيوتن، إذ تصر سارة على السفر وحيدة حتى تثبت لزوجها قدرتها على الاعتماد على نفسها، لكن بسبب شعورها بالرعب يصر يوسف على اصطحابها للروبوت زومبا.

يحاول يوسف إقناع سارة بالعدول عن رأيها من خلال إحضار سارة زوجة مؤنس في مسلسل لعبة نيوتن «آلاء سنان» ويبدأ في التحدث معها عن فكرة زوجته المجنونة، لكنه يجدها تشجع سارة على السفر.

تسافر سارة لكنها تتعرض للاحتجاز من الشرطة، وبسبب تداخل اللغة، يحدث سوء تفاهم، إذ تخبر الشرطي أنها في الولايات من أجل عملية وهي تقصد «الولادة» لكن الضابط يعتقد أنها عملية إرهابية، ويبدأ إجراءات المحاكمة، لكنها تبدأ في الصراخ.

لتكشف المشهد الأخير من المسلسل أن سارة تحلم، وكل ما مرت به مجرد كابوس، واستيقظت وهي ترفض الفكرة من الأساس.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.