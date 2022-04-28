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سامح يبحث عن خطة للإيقاع بيوسف ضمن مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 26

كتب:

منى سعيد
03:01 ص | الخميس 28 أبريل 2022
مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 26

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 26

كشفت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 26 عن محاولة جديدة من المهندس سامح لتعطيل يوسف عن الفوز بمسابقة الروبوت.

سامح يبحث عن خطة للإيقاع بيوسف

شهد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني ظهورا خاصا للفنانة ملك أحمد زاهر شقيقة ليلى التي تقوم بدور سارة زوجة يوسف.

بدأ المشهد بوجود ملك وهي تتسول في أحد الشوارع الراقية في القاهرة، خلال خروج سامح وهو يحاول البحث عن خطة للإيقاع بيوسف خلال المسابقة الروبوت الخامسة.

تحاول ملك أن تستعطف سامح، لكنه يخبرها أنها نصبت عليه 5 مرات، ولن يقع في الفخ مرة أخرى، فتخبره أنها لم تتناول «الكوفي» وهو ما يجعلها تتسول، يتركها سامح ويتحرك، ولكنه يعود مرة أخرى، ويطلب منها وصديقها الاشتراك في تمثيلية سيخبرهما بالتفاصيل فيما بعد مقابل شراء القهوة لهم.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.

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