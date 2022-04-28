الذهب يواصل تراجعه عالميا.. تعرف على سعره اليوم في محلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب إلى 1876 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين وسط قوة الدولار العامة.

محلياً، تراجعت أسعار الذهب 8 جنيهات خلال يوم، ليسجل جام الذهب عيار 24 سعر 1248 جنيها، وعيار 21 سعر 1092 جنيها، بينما بيع عيار الذهب 18 بمبلغ 936 جنيها، وبيع الجنيه الذهب «8 جرامات»، بـ8736 جنيها.

ارتفاع الدولار هو السبب

ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2017، مدعومًا بالتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر تشددًا من أقرانه ويقوم برفع أسعار الفائدة، وكذلك من خلال تدفقات الملاذ الآمن التي أثارتها المخاوف بشأن تباطؤ النمو في الصين وأوروبا.

توقعات بارتفاع أسعار الفائدة

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه من 3 إلى 4 مايو للسيطرة على التضخم.

وظل المستثمرون حذرين بشأن وضع الصين فيما يخص إغلاق كورونا وسط مخاوف من أن عمليات الإغلاق على غرار شنغهاي قد تمتد إلى أجزاء أخرى من البلاد، في حين أدى تحرك روسيا الأخير بخفض إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا إلى تصعيد أزمة الطاقة في أوروبا.

توقعات بالزيادة بحلول يونيو

بلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الأوقية عند 1951.66 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع في شهر يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات بأن يتم تداول الأوقية عند 2015.00 في غضون 12 شهرًا.

تضم قائمة أكبر مستهلكين للمجوهرات الذهبية دول الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة، ويذهب 50% من استهلاك الذهب عالمياً لتصنيع المجوهرات و 40% في الاستثمارات و 10% في الصناعة، وتشمل قائمة أكبر منتجي الذهب هم الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا.