بعد عدة تراجعات.. تجار الصاغة: إقبال على تخزين شبكة الذهب خوفا من صعوده

أعلن تجار الصاغة بالغرف التجارية عن تنامي الإقبال على شراء الذهب خلال تلك الأيام مدعوما بالتراجعات السعرية التي تحفز على الطلب وتحوطا من ارتفاع الأسعار، وتعد الأيام الأخيرة من شهر رمضان أحد المواسم التي يزداد فيها الطلب على شراء الهدايا والشبكة للعروس استعدادا لإقامة حفلات الزواج في العيد.

وقال التجار لـ«الوطن»، إن مخاوف ارتداد أسعار الذهب للارتفاع مرة أخرى حفز من الطلب ليرتفع الإقبال من20 إلى 30% وأغلبها على الأوزان الخفيفة من أطقم الشبكة وخواتم ودبل الخطوبة التي صنعت لهذه المناسبة.

وأضافوا أن عدد كبير من التجار رفض رفع مصنعية الذهب التى تعد أحد أهم المشاكل للمقبلين على الزواج عند الشراء لأنها ترفع من التكلفة، لافتين إلى أن معظم التجار يعوّلون على عطلة عيد الفطر لتحسين المبيعات.

عيار18 الأكثر مبيعا فى الشبكة

وبحسب هاني فكري رئيس شعبة الذهب بغرفة تجارة كفر الشيخ، فإن مبيعات المشغولات الذهبية وخاصة عيار 18 الأكثر مبيعا سجل نمواً في الطلب، بدعم اقتراب موسم عيد الفطر، لكونه يلبي كافة الاحتياجات من كونه وزن خفيف وسعر أقل كما أنه يمتاز بأشكال متنوعة .

وأشار إلى أن بعض المتعاملين يسعون حالياً للاستفادة من الأسعار المتراجعة للمعدن الأصفر، فيقومون بتخزين الشبكة تحوطا من أي ارتفاعات قادمة .

ورصد أن الزيادات السعرية الأخيرة كانت محفزاً لبيع السبائك من الأوزان المتوسطة، والمشغولات الذهبيية القديمة واصفاً ذلك بأنه بيعا حذر بغرض الاستفادة من الزيادات السعرية، في الحصول على سيولة مالية، أو التحوّط من انخفاضات سعرية جديدة كبيرة، لافتا إلى أن فترة عيد الفطر ستشهد تحسناً في مبيعات المشغولات الذهبية.

الأسعار محفزة على الشراء

ومن جهتة قال رفيق العباسي، عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية إن الأسواق شهدت أخيراً، معدلات نمو في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، وذلك بدعم اقتراب موسم عيد الفطر، وتفضيل عدد كبير من المتعاملين شراء الشبكة خلال وقت مبكر، كما أن أسعار الذهب مازالت عند حدود سعرية مناسبة ومحفزة للشراء، مقارنة بالأسعار المرتفعة قبيل شهر رمضان الجاري.

أسعار الذهب في محلات الصاغة بيعا وشراءا اليوم

وسجّلت أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري عدة تراجعت ليباع اليوم الخميس 28 أبريل جرام الذهب عيار 24 فى محلات الصاغة دون مصنعية بسعر 11.248 جنيه مقابل 1.234 جنيه للشراء فيما بيع عيار 21 بسعر 1.092 مقابل 1.080 جنيها للشراء وبلغ سعر بيع عيار 18 سعر 936جنيها مقابل 926 جنيها للشراء كما بيع الجنيه الذهب بسعر 8.736 جنيها، مقابل 8640 جنيها للشراء