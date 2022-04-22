قبل ما تشتري.. تعرف على الفرق بين أعيرة الذهب وأفضلها للشراء

قالت مؤسسة «جولد ليبيون»، العاملة في استثمارات وبحوث الذهب والأسواق، إن هناك الكثير والعديد من أنواع أعيرة الذهب وهو ما جعل الكثير من الأشخاص يتجهون لطرح الكثير من الأسئلة عن أنواع وأعيرة الذهب والفرق بينهم وأيهما أفضل للشراء سواء كان بهدف الاستثمار أو التدين.

عيارات الذهب.. الأنواع والقيمة

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أن هناك العديد من أعيرة الذهب تبدأ بعيار 9 وحتى 24 الذي يمثل أنقى وأفضل نوع من الذهب للاستثمار، كما تختلف مقاييس العيار من دولة لأخرى فهناك دول تتعامل بعيار 22 أو 23 ولا يتم العمل بها في عدد من الدول الأخرى.

وأشار إلي أن الذهب عيار 24 هو الأفضل للسبائك لأنه لا يحتوي على أسعار مصنعية عند شراءه، وذلك لأنه ذهب غير صلب وهو ما يصعب عملية تشكيله، لذلك يتم إضافة عدة مواد صلبة لتسهيل عملية تشكيله.

وأشار إلي أنه يتم إضافة بعض المواد الصلبة إلى الذهب حتى يتم تشكيله بسهولة دون فقد خواصه، كما أن الذهب 24 كان متواجد بكثرة في الفترة الماضية.

ينصح الخبراء بشراء الذهب من قبل الأشخاص

وأكد أن كل دولة تقوم ببيع أنواع محددة من الذهب، وينصح الكثير من الخبراء دائما بشراء الذهب من قبل الأشخاص، خاصة وأن هذه الفترة تشهد الكثير من التقلبات الاقتصادية والاستثمارية التي يشهدها العالم كله خاصة بعد ظروف الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في تضخم وظروف اقتصادية على جميع الدول.

كما أن العالم كله خلال الفترة الأخيرة اتجه إلى شراء الذهب للاستثمار فيه كمحاولة للتخفيف من حدة التضخم، ولفت إلى أن أفضل طريقة للحفاظ على الأموال وقيمتها من التضخم هي الحافظ عليه بشراء الذهب لأن الذهب يحافظ على قيمة الأموال من التضخم، فهي تعتبر وعاء ادخاري مثالي وجيد، وهو ما جعل الذهب في زيادة مستمرة.