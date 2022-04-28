«الأرصاد» تحذر من منخفض حراري يضرب مصر غدا.. وانخفاض الروية لـ1000 متر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

موعد المنخفض الحراري على مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءا من الغد تشهد كافة الأنحاء ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة؛ الأمر الذي يشير إلى بدء منخفض شديد الحرارة على كافة الأنحاء، تصل به درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة على القاهرة والوجه البحري نهارا و23 درجة للصغرى، كما تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة ليلا بنسبة 20% تقريبا على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام عيد الفطر المبارك أيضا، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، ويكون الطقس لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 37-23

الإسكندرية 35-18

وادي النطرون35-19

طنطا 36-19

شبين الكوم 37-23

دمنهور 37-22

بلطيم 33-19

مطروح 35-18

السلوم 34-18

سيوة 34-19

بورسعيد 32-18

دمياط 30-19

الزقازيق 38-22

المنصورة 37-22

الإسماعيلية 37-23

السويس 38-22

العريش 38-18

رفح 33-21

رأس سدر34-21

نخل 34-20

نويبع 34-20

طابا 34-21

كاترين 30-18

الطور 33-19

شرم الشيخ 36-25

الغردقة 35-24

مرسى علم 33-25

الفيوم 41-24

بني سويف 41-24

المنيا 41-23

أسيوط 42-23

سوهاج 42-24

قنا 42-23

الأقصر 43-27

أسوان43-24

إدفو 44-27

أبو سمبل 43-26

الوادي الجديد 44-25

شلاتين 38-22

أبو رماد 39-22

حلايب 37-21

راس حدربة 37-21