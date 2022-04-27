مسلسل العائدون الحلقة 25.. مقتل أبو بكر البغدادي وتدريب عناصر داعش

شهد مسلسل العائدون الحلقة 25، مقتل أبو بكر البغدادي، أمير تنظيم داعش الإرهابي السابق، وهو الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام العالمية المختلفة، إلا أن محمود عبد المغني فسّر هذا الخبر بأن «البغدادي» دوره قد انتهى لذلك جرى الانتهاء منه، متوقعًا بأن التنظيم سيشهد شكلًا جديدًا بعد ذلك.

قتل صديق ميدو عادل

وقُتل أحد عناصر تنظيم داعش، صديق ميدو عادل، بالرصاص، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 25، لاعتراضه على سياسات التنظيم، مطالبًا زملاءه بضرورة التمرد على حياتهم والخروج عن الأفكار الداعشية، إذ لجأ قائده لقتله رميًا بالرصاص، أمام «سياف».

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 25

ووجه «سياف» بتدريب عناصر داعش، في مسلسل العائدون الحلقة 25، على الرماية، كمرحلة أولى قبل توزيعهم لتنفيذ عمليات إرهابية، فيما جاء مستواهم على غير المتوقع وبشكلٍ غير مُرض، فيما كان ميدو عادل مسؤولًا عن تصوير عمليات التدريب.

وظل ميدو عادل، في مسلسل العائدون الحلقة 25، يلتقط مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لعناصر التنظيم خلال التدريب، فيما وجه سياف بضرورة وضع برامج تدريبية جديدة بجانب الرماية.