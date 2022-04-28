رئيس تحرير «الأهرام» تعليقا على وفاة الصحفي عماد الفقي: رحيله مأساة مؤلمة

علق الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، على واقعة وفاة عماد الفقي، الصحفي بالمؤسسة، ووصفها بأنها «مأساة مؤلمة»، موضحًا أن ما قيل حول توقيع جزاءات وخصومات على الصحفي الراحل أمر غير صحيح، متهما من يشيع هذه الأنباء بالكذب والافتراء.

مأساة رحيل الصحفي مؤلمة

وكتب «ثابت» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، ناعيًا زميله بمؤسسة الأهرام: «مع كل الدعاء بالرحمة والمغفرة، للزميل العزيز الراحل الأستاذ عماد الفقي يؤسفني أن أشارك مضطرًا وآسفًا ومتألمًا في جدل عقيم، هذا ليس وقته ولا مجاله، لتصحيح معلومات كاذبة هي استغلال كريه لمشاعر التعاطف والحب الجارف الذي تدفق من محبيه بعد مأساة رحيله المؤلمة».

ما نشره محمود كامل كذب وسأتقدم ببلاغ ضده

وشدد رئيس تحرير جريدة الأهرام على أن «كل ما نشره الزميل محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، هو كذب محض، وافتراء من وحي خيال مريض يسعى إلى تحقيق أغراض غامضة غير مفهومة، عبر الاتجار بمأساة الزميل الراحل، فلم يحدث إطلاقاً - وبيننا سجلات مؤسسة الأهرام والهيئة الوطنية للصحافة- توقيع خصم أي حوافز أو أرباح للزميل المتوفى منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن، وعليه فإنى اتهم الزميل محمود كامل، بالكذب المتعمد، ومخالفة الأعراف والأصول وميثاق الشرف المهني، وأؤكد أن الزميل ليس له أى شكاوى في سجلات الأهرام أو النقابة أو مجالس الإعلام».

وتابع: «وأعلن أنني سأتقدم ببلاغ رسمي ضد الزميل الكاذب المتاجر بآلام الزملاء، للنيابة العامة، وشكوى رسمية موثقة للهيئة الوطنية للصحافة، وكذا شكوى نقابية لنقابة الصحفيين».

مناشدة للصحفيين

واستكمل: «وأناشد الزملاء الحكم بأنفسهم على ما اقترفه الزميل في حق المهنة والنقابة، بل وكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين».