ضبط 2 طن لحوم مجمدة ودواجن فاسدة داخل مطعم شهير بحدائق الأهرام

انطلاقاً من توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الجيزة حملات مكثفة على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم في مختلف أنحاء المحافظة، بهدف إحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من سلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

وشنت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وادارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية، حملات مكبرة على المطاعم والسوبر ماركت والأسواق بحدائق الأهرام، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضه للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

تشميع مطعم بدون ترخيص بقطاع حدائق الأهرام

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم شهير غير مرخص بقطاع حدائق الأهرام، ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية، إلى جانب ضبط 2 طن لحوم ودواجن ومشتقاتها، غير صالحه للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر، وذلك فور تلقي شكوى المواطنين من المطعم المشار اليه، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

التأكد من سلامة المنتجات والتصدي لمحاولات الغش والتدليس

جاءت الحملات بإشراف تيسير عبد الفتاح، رئيس حي الهرم، وبمتابعة من توفيق جمال، رئيس قطاع هضبة الأهرام، وتأتي الحملات انطلاقاً من دور المحافظة الرقابي، للتأكد من سلامة المنتجات، وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.

وأسفرت حملة سابقة، في شهر مارس الماضي، عن غلق وتشميع مطعم مشويات بقطاع هضبة الأهرام، في المنطقة «273 ن»، غير مرخص، ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية، إلى جانب ضبط لحوم مفرومة وكفتة غير صالحة للاستخدام الآدمي به، وذلك فور تلقي شكوى المواطنين من المطعم المشار إليه، وقد تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.