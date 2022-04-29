التعليم العالي: ضبط 265 كيانا وهميا حتى الآن.. ولجان الضبطية تعمل دون إجازات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل أداء مهامها خلال فترة الإجازات والعطلات دون توقف أو تعطل، وأنها تعمل يوميا خلال الـ24 ساعة، منوها إلى أنه يتم العمل من خلال لجنة الرصد والمتابعة على متابعة ورصد جميع الإعلانات والمنشورات التي يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع، وملاحقتها فور ثبوت مخالفتها من خلال لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات وغيرها.

ملاحظة لإعلانات الكيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال إجازة العيد

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجان الضبطية القضائية منذ بدء أعمالها عام 2015، نجحت في مداهمة وضبط وإحالة نحو 265 كيانا وهميا يعمل على تقديم الخدمة التعليمية بالمخالفة للوائح ونظم العملية التعليمية، مؤكدا أن اللجنة تسعى في تحقيق أهدافها بالقضاء على الكيانات الوهمية التعليمية التي تكون بمثابة من يقوم بدس السم في العسل.

التحري الجيد عن الكيانات الوهمية المختلفة

وناشد رئيس قطاع التعليم المواطنين والطلاب وأولياء الأمور بضرورة التحري الجيد عن الكيانات الوهمية المختلفة، وكذلك التأكد من التراخيص الممنوحة لها لتقديم الخدمة التعليمية للطلاب، لافتا إلى أن جميع الكيانات التعليمية المتعمدة والمعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، أسماؤها متاحة عبر مواقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أنه يتم العمل من خلال لجنة الرصد والمتابعة على متابعة ورصد جميع الإعلانات والمنشورات التي يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع، وملاحقتها فور ثبوت مخالفتها من خلال لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات وغيرها.