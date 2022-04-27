التعليم العالي: فتح باب التقدم لجائزة التطوع لتطوير المنشآت التربوية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، حول فتح باب التقدم لجائزة الإيسيسكو «حمدان بن راشد آل مكتوم»، للتطوع في تطوير المنشآت التربوية بدول العالم الإسلامي، في دورتها الثالثة 2022 - 2023، وذلك بالتعاون بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

الجائزة أنشئت عام 2017 بدعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

وأفاد التقرير بأن هذه الجائزة أنشئت عام 2017 بدعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، بهدف تحفيز وتكريم القائمين على المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية في مجال التعليم، وخاصة من أجل تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجائزة تُمنح كل عامين لثلاثة فائزين من الشخصيات أو المؤسسات التي أسهمت في تطوير المنشآت التربوية بدول العالم الإسلامي، وتصل قيمة الجائزة إلى 300,000 دولار أمريكي، حيث يحصل كل فائز على درع الفوز ومكافأة قدرها 100,000 دولار أمريكي، يتم توظيفها في تطوير العمل الخيري وخاصة دعم المنشآت التربوية.

تقديم خدمات خيرية في مجال تطوير المنشآت التربوية

وأوضح التقرير أنه يمكن التقدم لهذه الجائزة من قِبل الهيئات التطوعية، والمؤسسات الخيرية، والمتبرعين بتقديم خدمات خيرية في مجال تطوير المنشآت التربوية، وأضاف التقرير أنه يمكن تقديم طلبات الترشح للجائزة من خلال طريقتين، الأولى هي الترشيح الذاتي، ويقوم المرشح بتحرير واستكمال نموذج استمارة التقدم من خلال الرابط الإلكتروني التالي:https://ha.ae/register-icesco، وأما الطريقة الثانية فهي جهة التزكية، حيث تقوم جهة التزكية بتسمية المرشحين، وذلك من خلال استكمال نموذج استمارة التقدم عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://ha.ae/register-icesco علماً بأن آخر موعد لإرسال الترشيحات هو 30 يونيو 2022 على أحد المواقع الإلكترونية الآتية:www.ha.ae

www.icesco.org