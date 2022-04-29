مصدر أمني ينفي تلفيق رجل شرطة قضية لمواطن في المنوفية

كشفت مصدر أمنى حقيقة ما نشره صاحب أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنا تعليقا ادعى خلاله قيام أحد رجال الشرطة من قوة مديرية أمن المنوفية بتلفيق قضية سرقة دراجة نارية لنجله على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، فضلاً عن تهديده لمالك الدراجة النارية بتلفيق اتهامات له حال تنازله عن الواقعة.

وجود سلاح أبيض

وقال المصدر إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 أبريل الجاري وفي أثناء مرور رجل الشرطة المشار إليه بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة منوف بالمنوفية، استوقف نجل الشاكي لقيادته دراجة نارية دون لوحات معدنية وعدم حمله رخصتي قيادة وتسيير وبرفقته شخص آخر بحوزته سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما بالتاريخ ذاته، وفي أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما من قسم الشرطة حضر أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، واتهمهما بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وبإعادة عرضهما على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

عدم صحة ادعاء صحة الشاكي

بالفحص تبين عدم صحة ادعاء الشاكي، وأن جميع الإجراءات تمت في الإطار القانوني دون وجود ثمة تجاوزات من العاملين بقسم الشرطة.