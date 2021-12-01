عاجل.. طالب يعتدي على معلم بعد منعه من معاكسة فتاه وبلاغ في قسم الشرطة

كشف محمد عبد الله، رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين، الأمين العام للنقابة، عن تلقي شكوى من أحد المعلمين في البحيرة، بعد تعرضه للاعتداء من أحد الطلاب، بسبب منعه من معاكسة طالبة بنفس المدرسة، مؤكداً أن النقابة تتضامن مع المعلم، وكلفت بمتابعة سير محضر البلاغ القمدم لقسم الشرطة في الواقعة.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تهميداً للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد الطالب، مرافقة المعلم، للحفاظ على حقه القانوني والأدبي.

بلاغ في قسم الشرطة

وبدأت الواقعة عندما أبلغ المعلم صابر نعيم الأبيار، المعلم بمدرسة المكمورة الإعدادية المشتركة بمنطقة سيدي شحاتة التابعة لقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن تعرضه للاعتداء من طالب بالضرب أمام المدرسة بعد منعه من معاكسة طالبة، وأوضحت النقابة في بيان اليوم، أن ضباط المباحث تمكنوا من ضبط الطالب واصطحابه لقسم الشرطة وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، بحسب بيان النقابة، وأضافت النقابة أنه تبين من التحقيقات، أنه طالب بالصف الثاني الإعدادي بنفس المدرسة.

غرفة عمليات نقابة المعلمين ورقم واتس آب لتلقي الشكاوي

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة ، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين ، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال .