شاب يطعن آخر بسكين في سوهاج.. «خبط فيه وهو ماشي»

ارتطم شاب بآخر أثناء سيرهما بشارع السوق في مركز المراغة لتنشب مشادة بينهما تطورت لمشاجرة وطعن بسلاح ابيض، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج يفيد بوصول المدعو «محمد ع ح»، 20 عاما، عامل ويقيم في دائرة مركز المراغة إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابا بجرح طعني شبه نافذ أعلى الظهر من الناحية اليسرى واشتباه نزيف بالصدر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

والد المجني عليه يتهم شاب أزهريا بطعنه لمشادة بينهما

وبسؤال والده المدعو «عبده ح م»، 53 عاما، عامل ويقيم في دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج أفاد باتهام المدعو «إسلام أ م»، 23 عاما، حاصل على الثانوية الأزهرية وفقا لبيانات بطاقته الشخصية، ويقيم في دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج بالتعدي على نجله المذكور بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته علي أثر حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.

ارتطام الثنائي أثناء السير سبب الحادث

وأوضح أن الحادث وقع بسبب ارتطام المتهم بنجله أثناء سيرهما بشارع سوق المراغة عقب منتصف الليل، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «سكين»، وأفاد بارتكاب الواقعة، إثر مشادة بينه وبين المصاب تطورت لمشاجرة، ففي أثناء سيره عائدا من ملعب كرة القدم بمركز المراغة وعند شارع السوق ارتطم به المصاب لتبدأ المشادة بينهما، قام على إثرها بسكين كانت بحوزته، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.