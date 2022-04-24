بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية خلال مشاجرة بين عائلتين في دشنا

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز دشنا بمحافظة قنا، وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا يفيد بنقل 5 مصابين إلى مستشفى دشنا المركزي، نتيجة طلقات نارية بين عائلتين بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

أسماء المصابين في المشاجرة

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: «عادل شعبان عمران»، 45 عاما، مصاب بطلق ناري نافذ بالأنف، و«عبد الراضي محمد رمضان»، 33 عاما، مصاب بطلق ناري في الفخذ الأيسر، و«قدري جاد حسين»، 18 عاما، مصاب بطلق ناري بالحوض، و«أحمد حمدي إبراهيم»، 27 عاما، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر، و«علاء عبدالستار الأمين»، 30 عاما، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وذلك إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية بمركز دشنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دشنا، وجاري تحويلهم إلى مستشفى قنا الجامعي.

بلاغ بنشوب مشاجرة في دشنا

وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بقنا والتي انتقلت إلى المستشفى للتحري عن الواقعة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.