أعمال رمضانية منافسة.. «إفيهات» أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي6

حقق مسلسل «الكبير أوي6»، نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني 2022، وزاد من هذا النجاح، ذكر الفنان أحمد مكي خلال أحداث المسلسل عددا من الأعمال الفنية المنافسة له في السباق الرمضاني.

مسلسل المداح

بدأ أحمد مكي لفت الأنظار منذ حلقة خروج الروح الشريرة من جسد ابنه العترة حيث دار حوار بين الكبير والعترة عن الروح الشريرة التي سكنت جسده ليقول العترة أنا كنت عايز حمادة هلال، ليرد والده إنه مشغول بمسلسل المداح.

مكتوب عليا

كما أشار الفنان أحمد مكي لمسلسل «مكتوب عليا»، في المشهد الذي غضبت منه زوجته «مربوحة»، ليغني لها أغنية «ستو أنا»، والتي غناها الفنان أكرم حسني خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا.

أحلام سعيدة وفاتن أمل حربي

كما ذكروا عملين دراميين منافسين بقوة خلال الموسم الرمضاني وذلك خلال مشهد «مربوحة»، وهي تتحدث إلى الفنانة يسرا تدعوها إلى مهرجان المزاريطة السينمائي وخلال الحديث أظهرت مربوحة أن يسرا لها طلبات معينة من اجل الحضور لترد عليها قائلة «كلمة كمان هقعدك جنب نيللي كريم واشحططك معاها في المحاكم»، في إشارة إلى مسلسلها «فاتن أمل حربي»، وتنهي حديثها قائلة: «هتنامي ياديفا طيب أحلام سعيدة»، في اشارة لمسلسها الذي يعرض حاليا.

إعلان ياسمين عبدالعزيز

ولم يتطرق الفنان أحمد مكي للأعمال الدرامية فقط في رمضان بل أيضا أشار لإعلان ياسمين عبد العزيز والذي حقق أعلي نسبة مشاهده في الموسم الرمضاني، وذلك خلال مشهد جمع أوس أوس وأحمد مكي حيث تنكر الأول في شخصية الممثل الاجنبي «ليناردو دي كابريو»، ليغني الكبير في هذا الموقف اغنيه ياسمين «مش هو هو هو هو».