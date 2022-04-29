سيارات «زيرو» سعرها أقل من 315 ألف جنيه في مصر.. تعرف على الأنواع والأسعار

شهد سوق السيارات مع إقتراب عيد الفطر المبارك، انتعاشا فى حركة بيع السيارات الجديدة خاصة السيارات موديلات عام 2020 و2021 و2022.

وقال محمد على أحمد، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات الجديدة شهدت ارتفاعا بسبب حالة التضخم فى دول العالم، بعد رفع سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى قيام الدول المنتجة للسيارات برفع أسعارها.

أسعار السيارات الجديدة اليوم

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات لـ«الوطن»، أن السوق المصرية شهدت ارتفاعا في الأسعار بنسبة 30 % من قيمة السيارة، واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات التي لا يتجاوز سعرها عن 315 ألف جنيه، وهي كالتالي:

«إم جي 6» 2021

ناقل الحركة الخاصة بالسيارة

اتوماتيك / Comfort

قوة المحرك الخاص بالسيارة

1500 CC تربو

سعر السيارة المتداول فى سوق السيارات

308,000

جيلي امجراند X7 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

اتوماتيك / تربو

قوة المحرك الخاص بالسيارة

1300 CC تربو

سعر السيارة المتداول فى السوق

309,000

جيتور X70 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

A/T / Comfort

قوة المحرك الخاص بالسيارة

1500 CC تربو

سعر السيارة المتداول فى السوق

309,800

فيات تيبو 2021 الشكل الجديد

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

اتوماتيك / pack2

قوة المحرك الخاص بالسيارة

1600 CC

سعر السيارة المتداول فى السوق

309,900

كيا جراند سيراتو 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

اتوماتيك / LX

قوة المحرك بالسيارة

1600 CC

سعر السيارة المتداول فى السوق

309,900

ميتسوبيشي اكسباندر 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

اتوماتيك / Midline+

قوة المحرك الخاص بالسيارة

1500 CC

سعر السيارة المتداول فى السوق

310,000

تويوتا روميون 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

اتوماتيك / GL

قوة المحرك الخاص بالسيارة

1500 CC

سعر السيارة المتداول فى السوق

310,000

سوزوكى بالينو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

اتوماتيك

قوة المحرك الخاص بالسيارة

1400 CC

سعر السيارة المتداول فى السوق

310,000

شيفروليه كروز 2017

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

اتوماتيك Base

قوة المحرك الخاص بالسيارة

1600 CC

سعر السيارة المتداول فى السوق

310,000

سوزوكى سياز 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

اتوماتيك / GLX

قوة المحرك الخاص بالسيارة

1500 CC

سعر السيارة المتداول فى السوق

310,000

سيتروين سي اليزيه 2022

ناقل محرك الخاص بالسيارة

اتوماتيك / Luxury

قوة المحرك الخاص بالسيارة

1600 CC

سعر السيارة المتداول بالسوق

313,900