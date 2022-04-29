سيارات «زيرو» سعرها أقل من 315 ألف جنيه في مصر.. تعرف على الأنواع والأسعار
كتب:
أحمد عبد اللطيف
09:19 ص | الجمعة 29 أبريل 2022
أسعار السيارات الجديدة
شهد سوق السيارات مع إقتراب عيد الفطر المبارك، انتعاشا فى حركة بيع السيارات الجديدة خاصة السيارات موديلات عام 2020 و2021 و2022.
وقال محمد على أحمد، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات الجديدة شهدت ارتفاعا بسبب حالة التضخم فى دول العالم، بعد رفع سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى قيام الدول المنتجة للسيارات برفع أسعارها.
أسعار السيارات الجديدة اليوم
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات لـ«الوطن»، أن السوق المصرية شهدت ارتفاعا في الأسعار بنسبة 30 % من قيمة السيارة، واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات التي لا يتجاوز سعرها عن 315 ألف جنيه، وهي كالتالي:
«إم جي 6» 2021
ناقل الحركة الخاصة بالسيارة
اتوماتيك / Comfort
قوة المحرك الخاص بالسيارة
1500 CC تربو
سعر السيارة المتداول فى سوق السيارات
308,000
جيلي امجراند X7 2020
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
اتوماتيك / تربو
قوة المحرك الخاص بالسيارة
1300 CC تربو
سعر السيارة المتداول فى السوق
309,000
جيتور X70 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
A/T / Comfort
قوة المحرك الخاص بالسيارة
1500 CC تربو
سعر السيارة المتداول فى السوق
309,800
فيات تيبو 2021 الشكل الجديد
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
اتوماتيك / pack2
قوة المحرك الخاص بالسيارة
1600 CC
سعر السيارة المتداول فى السوق
309,900
كيا جراند سيراتو 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
اتوماتيك / LX
قوة المحرك بالسيارة
1600 CC
سعر السيارة المتداول فى السوق
309,900
ميتسوبيشي اكسباندر 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
اتوماتيك / Midline+
قوة المحرك الخاص بالسيارة
1500 CC
سعر السيارة المتداول فى السوق
310,000
تويوتا روميون 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
اتوماتيك / GL
قوة المحرك الخاص بالسيارة
1500 CC
سعر السيارة المتداول فى السوق
310,000
سوزوكى بالينو 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
اتوماتيك
قوة المحرك الخاص بالسيارة
1400 CC
سعر السيارة المتداول فى السوق
310,000
شيفروليه كروز 2017
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
اتوماتيك Base
قوة المحرك الخاص بالسيارة
1600 CC
سعر السيارة المتداول فى السوق
310,000
سوزوكى سياز 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
اتوماتيك / GLX
قوة المحرك الخاص بالسيارة
1500 CC
سعر السيارة المتداول فى السوق
310,000
سيتروين سي اليزيه 2022
ناقل محرك الخاص بالسيارة
اتوماتيك / Luxury
قوة المحرك الخاص بالسيارة
1600 CC
سعر السيارة المتداول بالسوق
313,900