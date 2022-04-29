«المنشآت الفندقية»: 64 فندقا بشرم الشيخ تقدموا للحصول على النجمة الخضراء

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن 64 فندقا بشرم الشيخ تقدم بطلبات حتى الآن إلى الغرفة للحصول على شهادة النجمة الخضراء، لافتا إلى أن النجمة الخضراء هو نظام إداري بيئي سيعمم على جميع فنادق جمهورية مصر العربية؛ والبداية ستكون بشرم الشيخ، موضحا أن آخر موعد لحصول كل المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ على شهادة النجمة الخضراء سيكون في 30 سبتمبر المقبل.

كل فنادق شرم الشيخ ستكون حاصلة على «النجمة الخضراء» قبل مؤتمر المناخ

وأضاف لـ«الوطن» أن كل فنادق شرم الشيخ ستكون حاصلة على شهادة النجمة الخضراء قبل إقامة مؤتمر تغير المناخ العالمي في دورته الـ27، والذي تستضيفه شرم الشيخ أواخر العام الجاري، لافتا إلى أن كل المنشآت الفندقية الموجودة بمصر ستحصل على شهادة النجمة الخضراء خلال الفترة المقبلة، وتابع «بعد الانتهاء من حصول فنادق شرم الشيخ على شهادة النجمة الخضراء سيتم البدء في إجراء حصول المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة على ذات الشهادة، ثم بعد ذلك سيتم حصول باقي فنادق الجمهورية عليها تواليا».

تطبيق المعايير البيئية والمناخية

وأوضح عاقل أن كل المنشآت السياحية والفندقية المصرية، إضافة إلى الأتوبيسات السياحية ستبدأ في التحول التدريجي نحو تطبيق كل المعايير البيئية والمناخية والتحول لاستخدام الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن المقاصد السياحية التي تستخدم السياحة الخضراء الصديقة للبيئة ستكون الأكثر قدرة على جذب السياح لزيارتها خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن مصر ستكون من أول دول الشرق الأوسط التي ستصبح كل مدنها السياحية صديقة للبيئة.

وشدد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية على ضرورة استمرار كل الفنادق المصرية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا رغم تراجع نسب الإصابات بالفيروس مصريا وعالميا، موضحا أن كل الفنادق ملتزمة بالإجراءات وضوابط التشغيل التي تم إقرارها من قبل وزارة السياحة والآثار في هذا الإطار.