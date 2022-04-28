«المنشآت الفندقية»: السياح المصريون ساندوا القطاع خلال العامين الماضيين

أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المواطنين المصريين كان لهم تأثير كبير في استمرار عمل الفنادق المصرية خلال جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير2020، موضحًا أن نسب وجود المصريين في المدن السياحية خلال العامين الماضيين بلغت 3 أضعاف أعداد السياح الأجانب الذين زاروا مصر خلال عامي 2020 و2021، لافتًا إلى أن القطاع السياحي المصري يتطلع لاستمرار إقامة المصريين بالفنادق المصرية خلال العام الجاري بذات معدلات العامين الماضيين.

الفنادق ترحب بالمصريين

وأضاف «عاقل» في تصريحات لـ«الوطن» أن كافة فنادق الجمهورية ترحب بوجود السائح المصري، نافيًا ما يردده البعض عن رفض بعض ملاك المنشآت الفندقية لإقامة المصريين بها.

وتابع رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية: «ثقافة السفر لدى المصريين تغيرت للأفضل خلال الأعوام الماضية وبات عنصرًا أساسيًا تعتمد عليه الفنادق، لزيادة نسب إشغالها طوال العام»، موضحًا أن وجود المصريين بالفنادق المصرية خلال العامين الماضيين كان سببًا رئيسيًا لاستمرار عمل بعض الفنادق حتى الآن.

لا تمييز سعري للأجانب عن المصريين بالفنادق

وأشار عاقل إلى أنه لا يوجد أي تمييز بين المصريين والأجانب بالنسبة لأسعار الإقامة بالفنادق، لافتًا إلى أنه بعد تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية باتت كافة الأسعار واحدة، لافتًا إلى أن الحد الأدنى لإقامة الفرد سواء المصري أو الأجنبي في غرفة مزدوجة بفندق 5 نجوم هى 40 دولارًا في اليوم أو ما يعادلها بالجنيه المصري، بينما يبلغ سعر اقامة الفرد فى غرفة مزدوجة بفندق فئة 4 نجوم هو 28 دولارا فى اليوم.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن العديد من الأسر المصرية والشباب حجزوا فنادق بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم لقضاء إجازات عيد الفطر بها، لافتًا إلى أن نسب حجوزات المصريين خلال عيد الفطر المقبل بالغردقة ستكون أعلى من شرم الشيخ.