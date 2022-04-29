المنشآت الفندقية: زيادة أعداد الإيطاليين الوافدين لمصر خلال يوليو وأغسطس

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا ستبدأ في الارتفاع خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، لافتا إلى أن وكالات السياحة الإيطالية أبرمت تعاقدات مع فنادق كلا من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم لتسيير رحلات كثيرة إليها خلال هذين الشهرين، لافتا إلى أن السياحة الإيطالية هامة جدا لمصر، خاصة أن مدينة شرم الشيخ تحتل مركزا متقدما في اختيارات السائح الإيطالي لأكثر المدن الراغب في زيارتها.

الألمان والبريطانيون الأكثر وجودا في مصر حاليا

وأضاف لـ«الوطن» أن تأثير توقف الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا وروسيا إلى مصر على الغردقة ومرسى علم أقل من التأثير ذاته على مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن شرم الشيخ كانت تعتمد بنسبة كبيرة على السياح الروس والأوكران، مشيرا إلى أن نسب الإشغال بفنادق المدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر حاليا أعلى من نظيرتها بمحافظة جنوب سيناء، كما أن السياح الألمان والبريطانيين هم الأكثر تواجدا حاليا بالمدن السياحية المصرية.

الموسم السياحي الصيفي

وأعرب «عاقل» عن آماله في ألا يؤثر توقف الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا إلى مصر على قدرة القطاع السياحي على التعافي التام من تأثيرات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الموسم السياحي الصيفي المقبل سيشهد زيادة في نسب الإشغال في العديد من المدن السياحية، لا سيما الساحل الشمالي والغردقة والقاهرة، وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن نسب حجوزات الصيف بشرم الشيخ لا زالت متوسطة إلى الآن.

وكان الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال إجازات عيد الفطر المبارك تتراوح بين 70 إلى 75%، وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية للمواطنين المصريين والسياح الأجانب، لافتا إلى أن نسب الإشغال حاليا بفنادق شرم الشيخ تتراوح ما بين 50 إلى 55%.