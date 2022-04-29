تعرف على أسعار السيارات المستعملة في مصر.. سعرها لا يتجاوز 45 ألف جنيه

يبحث الكثيرون عن سيارة مستعملة لا يتجاوز سعرها 45 ألف جنيه، خاصة الشباب وحديثي التخرج لمساعدتهم فى الانتقال من العمل للمنزل مع تنمية البنية التحتية والتنقل للسكن في مدن الجيل الرابع التي أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية، فبات امتلاك سيارة من ضروريات الحياة.

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات إن حديثي التخرج أو المقبلين على الزواج يبحثون عن السيارات الاقتصادية في السعر وقطع الغيار من موديلات التسعينات و2008 وأوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة شهد رواج حركة البيع والشراء بنسبة تجاوزت 60 % بسبب رفع أسعار السيارات الزيرو.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

وشرح عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات أن السوق المصرية لبيع السيارات المستعملة والجديدة شهدت ارتفاعا في الأسعار، الأول بنسبة 30 و40 % من قيمة السيارة الجديدة، بينما أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بين 5 آلاف و20 ألف جنيه على حسب حالة السيارة المعروضة للبيع والموديلات .

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أسعار السيارات التي لا يتجاوز سعرها 45 ألف جنيه، كالآتي:

فورد اسكورت 1998

متوسط سعر السيارة في السوق

38,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

34,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق

40,000 جنيه

سوزوكى ماروتى 2005

متوسط سعر السيارة في السوق

38,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

37,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة

41,000 جنيه

لادا 2107 2005

متوسط سعر السيارة في السوق

38,000 جنيه

اقل سعر السيارة في السوق

31,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة

43,000 جنيه

فيات 128 2007

متوسط سعر السيارة في السوق

38,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق

35,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق

38,000 جنيه

فيات اونو 1997

متوسط سعر السيارة في السوق

39,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق

35,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

43,000 جنيه

رينو رينبو 1999

متوسط سعر السيارة في السوق

39,000 جنيه

اقل سعر للسيارة في السوق

35,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

43,000 جنيه

بيجو 405 1992

متوسط سعر السيارة في السوق

40,000 جنيه

اقل سعر للسيارة في السوق

37,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

43,000 جنيه

دايو اسبيرو 1994

متوسط سعر السيارة في السوق

40,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق

38,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق

43,000 جنيه

سكودا فيليشيا كومبي 1996

متوسط سعر السيارة في السوق

40,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق

34,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق

45,000 جنيه