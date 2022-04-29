تعرف على أسعار السيارات المستعملة في مصر.. سعرها لا يتجاوز 45 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:48 ص | الجمعة 29 أبريل 2022
أسعار السيارات المستعملة
يبحث الكثيرون عن سيارة مستعملة لا يتجاوز سعرها 45 ألف جنيه، خاصة الشباب وحديثي التخرج لمساعدتهم فى الانتقال من العمل للمنزل مع تنمية البنية التحتية والتنقل للسكن في مدن الجيل الرابع التي أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية، فبات امتلاك سيارة من ضروريات الحياة.
وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات إن حديثي التخرج أو المقبلين على الزواج يبحثون عن السيارات الاقتصادية في السعر وقطع الغيار من موديلات التسعينات و2008 وأوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة شهد رواج حركة البيع والشراء بنسبة تجاوزت 60 % بسبب رفع أسعار السيارات الزيرو.
أسعار السيارات المستعملة في مصر
وشرح عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات أن السوق المصرية لبيع السيارات المستعملة والجديدة شهدت ارتفاعا في الأسعار، الأول بنسبة 30 و40 % من قيمة السيارة الجديدة، بينما أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بين 5 آلاف و20 ألف جنيه على حسب حالة السيارة المعروضة للبيع والموديلات .
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أسعار السيارات التي لا يتجاوز سعرها 45 ألف جنيه، كالآتي:
فورد اسكورت 1998
متوسط سعر السيارة في السوق
38,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
34,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق
40,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2005
متوسط سعر السيارة في السوق
38,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
37,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة
41,000 جنيه
لادا 2107 2005
متوسط سعر السيارة في السوق
38,000 جنيه
اقل سعر السيارة في السوق
31,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة
43,000 جنيه
فيات 128 2007
متوسط سعر السيارة في السوق
38,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق
35,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق
38,000 جنيه
فيات اونو 1997
متوسط سعر السيارة في السوق
39,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق
35,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
43,000 جنيه
رينو رينبو 1999
متوسط سعر السيارة في السوق
39,000 جنيه
اقل سعر للسيارة في السوق
35,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
43,000 جنيه
بيجو 405 1992
متوسط سعر السيارة في السوق
40,000 جنيه
اقل سعر للسيارة في السوق
37,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
43,000 جنيه
دايو اسبيرو 1994
متوسط سعر السيارة في السوق
40,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق
38,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق
43,000 جنيه
سكودا فيليشيا كومبي 1996
متوسط سعر السيارة في السوق
40,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق
34,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق
45,000 جنيه