أسعار السيارات المستعملة في مصر.. ياباني وصيني وكوري بـ100 ألف جنيه

قبل عيد الفطر المبارك شهد سوق السيارات المستعملة تحركًا في عملية البيع وشراء السيارات المستعملة، خاصة بعد الركود الذي شهده السوق وارتفاع أسعار السيارات الحديثة بسبب التضخم المالي، واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وانتشار فيروس كورونا.

تحرك في عمليات بيع السيارات قبل العيد

وقال علي محمد أحمد عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ سوق السيارات المحلية شهد تحركًا قبل عيد الفطر المبارك والبحث عن سيارات مستعملة لا يزيد سعرها على 120 ألف جنيه.

وأستعرض عضو رابطة تجار السيارات بعض أنواع السيارات الياباني والصيني والكوري وأسعارها في سوق السيارات المستعملة، سواء بي واي دي F3 2016، أو لادا جرانتا 2017، أو نيسان صني 2004، أو هيونداي أكسنت 2007، وبروتون جين 2 2009، وجيلي إمجراند 7 2015، ودايهاتسو ماتيريا 2007،

بي واي دي F3 2016

متوسط سعر السيارة في السوق: 100 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في السوق: 90 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 109 آلاف جنيه.

لادا جرانتا 2017

متوسط سعر السيارة في السوق 100 ألف جنيه.

اقل سعر للسيارة في السوق: 86 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 114 ألف جنيه.

نيسان صني 2004

متوسط سعر السيارة في السوق: 101 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 100 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 105 آلاف جنيه.

هيونداي أكسنت 2007

متوسط سعر السيارة في السوق: 101 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 89 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 114 ألف جنيه.

بروتون جين 2 2009

متوسط سعر السيارة في السوق: 101 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 95 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 105 آلاف جنيه.

جيلي إمجراند 7 2015

متوسط سعر السيارة في السوق: 101 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 95 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 109 آلاف جنيه.

دايهاتسو ماتيريا 2007

متوسط سعر السيارة في السوق 102 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 95 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق 114 جنيه

سينوفا A1 2016

متوسط سعر السيارة فى السوق: 102 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 95 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 109 آلاف جنيه.

كيا بيكانتو 2007

متوسط سعر السيارة في السوق: 103 آلاف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 86 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 114 ألف جنيه.