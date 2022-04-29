مواعيد عمل المحلات والمطاعم في عيد الفطر 2022

مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك 2022، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه يتم الالتزام بالمواعيد المقرره لعمل المحلات والمطاعم في شهر رمضان كما هى حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك 2022 حيث تغلق المحلات والمطاعم والمقاهى فى الثانية صباحًا.

مواعيد العمل تمتد للثانية صباحا

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أنه يتم الالتزام بكل ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات، ومنها مواعيد عمل المحلات في إجازة عيد الفطر، حيث يتم مد مواعيد عمل المحلات في عيد الفطر لتغلق في تمام الساعة 2 صباحًا، إذ تدخل المقاهي والمطاعم والمولات التجارية ضمن المحال التي ينطبق عليها قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس الوزراء، مع استثناء عددًا من الأنشطة من مواعيد عمل المحلات، مثل البقالة والصيدليات والأفران وأسواق الخضار والفاكهة، حيث تعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين.

إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

وأشار «قاسم» إلى أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات في إجازة عيد الفطر 2022، مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وسلامة المواطنين، ومنها استمرار حظر الشيشة داخل المقاهي والمطاعم وفق تعليمات لجنة إدارة أزمة كورونا، ويمتد العمل بمواعيد فتح المحلات حتى الثانية صباحًا إلى نهاية إجازة عيد الفطر.

كما أعلنت وزارة التنمية المحلية رفع درجة الاستعداد داخل المحافظات، استعدادًا لعيد الفطر، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة، والتوسع في إقامة المعارض والشوادر والمنافذ المتحركة لتوفير مستلزمات العيد، بالتنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية، وغيرها من الجهات، من أجل تخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى كل مواطن والحد من أي موجات غلاء.