محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات المتابعة والرصد لإزالة أي تعديات

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني خلال أيام عيد الفطر المبارك لأي مخالفة سواء تعديات على الأراضي الزراعية أو بناء عشوائي بدون ترخيص أو التعديات على أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة وإزالتها فوراً في المهد .

القضاء على البناء المخالف

وذلك في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتحويل أى مخالفة للنيابة العسكرية والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون خلال الأجازات.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأشار محافظ اسيوط إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل دون تقصير أو تعاون على أن يتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.

تنفيذ ٩ حالات إزالة فورية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تنفيذ 9 حالات إزالة الفورية لحالات بناء على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء بمراكز الفتح وساحل سليم وديروط وأسيوط وحي شرق.

تعليمات محافظ اسيوط سرعة إزالة التعديات

بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث تم تنفيذ إزالة 3 حالات تعدي علي أرض زراعية بقريتي منقباد وبهيج التابعة لمركز أسيوط وإزالة تعدي على مساحة ١٢سهم بحوض الجنينة بزمام قرية بني مر وآخرى بجزيرة الواسطى القبلية التابعة لمركز الفتح هدم السور المقام علي الترعه الابراهيميه بجوار المشتل بالمدخل الجنوبي لمدينة ديروط بالمخالفه للقانون وإزالة فورية علي أرض زراعية بالكودية التابعة لمركز ديروط وإزالة حالة بمركز ساحل سليم بالإضافة إلى فك شدة خشبية بقرية نزلة مصطفى التابعة لديروط الشريف لصب سقف الدور الثالث العلوى على مساحة ١٠٠ متر فضلاً عن إزالة حالة لمخالفة بناء بمنطقة تقسيم الامريكان بحي شرق وذلك بالتنسيق وبمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وحسني درويش رئيس مركز أسيوط وأيمن محروس رئيس حي شرق ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي إدارات الخدمات وقسم الإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها.