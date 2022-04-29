محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب الزهور

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، مساء أمس الخميس، فعاليات ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب الزهور والتي أقيمت على ملعب جزيرة الزهور، بحضور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج ، وعلى مبارك رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزهور، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

كرة قدم خماسي بنهائي الدورة الرمضانية

تضمنت الفعاليات نهائي الدورة فى كرة القدم الخماسي بين فريقي مركز شباب مدينة ناصر، بمحافظة سوهاج ونجوم «أبو حجي» والتي انتهت بفوز فريق نجوم أبو حجي بركلات الترجيح، وكذلك مباراة استعراضية في كرة القدم النسائية، وعرض للكاراتيه للاعبى مركز شباب الزهور، واختتمت الفعاليات بقيام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج محافظ بتكريم الفرق الفائزة في كرة القدم، والكاراتيه، وحفظة القرآن الكريم، ومنحهم الجوائز والكؤوس.

مشاركة 14 فريقًا بمركز شباب الزهور

وأوضح على مبارك رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزهور بمحافظة سوهاج أن الدورة الرمضانية للمركز هذا العام شملت مشاركة 14 فريق فوق 18 عامًا، و14 فريق تحت سن 18 عامًا في مسابقات كرة القدم الخماسي، و240 لاعبًا في مسابقات الكاراتيه، بالاضافة إلى 60 مشاركا في مسابقة القرآن الكريم، موجهًا الشكر للواء طارق الفقى محافظ سوهاج على دعمه الدائم لجميع أنشطة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج.

وفي إطار آخر أقيم ختام الدورة الرمضانية لنادي طما الرياضى لمبارة ودية بين فريق نادي طما الرياضي ونادي كبار السن انتهت بفوز فريق النادي بهدفين مقابل لا شيئ.