مصرع وإصابة 10 في حادثي تصادم على الطريق الزراعي بطوخ

لقي شخص مصرعه واصيب 9 آخرين في حادثي تصادم على الطريق الزراعي بطوخ وقها في محافظة القليوبية حيث جرى نقل المصابين والجثة للمستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة جثة ضحية الحادث والتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث وندب المعمل الفني لمعاينة السيارات المتسببة في الحادثين.

بلاغ بوقوع حادثي تصام

تلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء امجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بوقوع حادثي تصادم على الطريق الزراعي دائرة مركز طوخ وقها.

انتقلت أجهزة المرور والأمن وتم السيطرة على الموقف وتبين وجود جثة و9 مصابين تم نقلهم للمستشفى بإصابات كسور وسحجات وكدمات وتم تقديم الخدمات العلاجية لهم والحالة العامة مستقرة فيما قررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثة.

تفاصيل حادثي تصادم الزراعي

كما تبين أن الحادث الأول عبارة عن إصابة 5 اشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بعد قها اتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم لمستشفي قليوب وتم رفع السيارة المتسببة في الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد تعطلها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما وقع الحادث الثاني أسفل كوبري طوخ على الطريق الزراعي حيث لقى مواطن مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارة أجرة بونش على الطريق الزراعي أمام مدينة طوخ طريق مصر الإسكندرية الزراعي، حادث أسفل كوبري طوخ وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وقليوب التخصصي، وتم رفع أثار الحادث لتيسير الحركة المروية وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث حادث تصادم سيارة أجرة بونش أمام مدينة طوخ على طريق مصر - إسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة ووجود مصابين وجثة.

انتقل العميد تامر موسى مامور مركز شرطة طوخ، والمقدم محمد شداد رئيس وحدة مرور طوخ، وأحمد الوزيري رئيس المدينة، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة أجرة بونش، ووجود 4 مصابين وحالة وفاة، وتم انتقال 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وقليوب التخصصي لتلقى العلاج اللازم، وعلى الفور تم رفع أثار الحادث وتسير حركة المرور أمام السيارات.