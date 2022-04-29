عاجل.. دعوة الرئيسين الروسي والأوكراني إلى قمة العشرين في نوفمبر المقبل

كشف الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو، عن دعودة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى قمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل، منذ قليل.

توتر العلاقات الروسية الأوكرانية جراء العملية العسكرية لموسكو

وشنت موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بغرض حماية حدودها وأمنها القوميين من التمدد الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» والقضاء على من أسمتهم بالنازيين الجدد.

إلا أن تلك العملية أسفرت عن اتساع دائرة الخلاف بين الجارتين، وحصدت غضب غربي كبير، ما أدى إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا، التي بدورها ردت على ذلك بعقوبات مماثلة.