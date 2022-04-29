الدفاع الروسية: تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية ومقتل 280 قوميا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مستجدات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ66، مؤكدةً أن قواتها تمكنت من تدمير ورش تابعة لمصنع صاروخي في العاصمة الأوكرانية، كما استهدفت 112 منشأة عسكرية أوكرانية، إلى جانب مقتل أكثر من 280 قوميا.

تدمير ورش أسلحة و10 مواقع عسكرية

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في بيان له، إن القوات الجوفضائية الروسية، تمكنت من تدمير ورش إنتاج تابعة لشركة «أرتيوم» المعنية بصناعة الصواريخ والصناعة الفضائية، عبر أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، إلى جانب تدمير ثلاث محطات كهربائية في محيط محطات سكك الحديد بكييف وأوديسا وخملنيتسكي.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، استهدفت القوات الروسية أيضًا، عشرة مواقع عسكرية أوكرانية، تضمنت 9 مواقع لحشد العسكريين، إلى جانب مستودع ذخيرة بقرية إيليتشوفكا.

تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية

وتضمن بيان وزارة الدفاع الروسية، تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها مركزي قيادة، و95 موقعًا لحشد العسكريين والآليات الحربية، إلى جانب 11 نقطة حصينة، وأربعة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية، إلى جانب 13 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا تم استهدافهم خلال فترة الليل.

وأوضح بيان الوزارة، أن القوات الروسية تمكنت من الرد على القصف الأوكراني لمدينة خيرسون أول أمس، عبر تدمير منصة إطلاق لمنظومة «توتشكا أو» الصاروخية، والتي استهدفت 6 مناطق لحشد العسكريين والآليات، كما دمرت القوات الروسية ثلاث بطاريات مدفعية وبطارية لراجمات الصواريخ تابعة للجيش الأوكراني.

تنفيذ 975 مهمة استهداف ومقتل 280 قوميا

وأحصى بيان وزارة الدفاع الروسية حصيلة العملية، أمس، والتي بلغت 975 مهمة استهداف، إلى جانب قصف 21 مركز قيادة، و69 نقطة حصينة، فضلًا عن 763 منطقة لحشد العسكريين، و107 مواقع للمدفعية، كما تمكنت من قتل أكثر من 280 قوميا، وتدمير 38 مدرعة ومركبة.