صفقة استحواذ بنك مصر على «القاهرة» تمهيدا لطرحه في البورصة

أعلن بنك مصر اليوم الخميس، عن رفع حصته في بنك القاهرة من 57.14% لتصبح 99.99%، في خطوة تشير إلى التمهيد لعملية طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية.

الحصة المستحوذ عليها بنك مصر مملوكة لشركة مصر كابيتال

وأضاف بنك مصر في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن استحواذه على تلك الحصة المملوكة لشركة مصر كابيتال في بنك القاهرة، جاء في إطار إعادة الهيكلة الداخلية للبنك.

7 مليارات جنيه قيمة الصفقة

وأعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة ذات الحجم الكبير، بإجمالي 1.125 مليار سهم بقيمة بلغت نحو 7 مليارات جنيه بمتوسط سعر 6.2 جنيه للسهم.

نمو 15% في أرباح بنك القاهرة خلال 2021

وحقق بنك القاهرة أرباحا خلال العام 2021، صافي أرباح خلال العام 2021 3.6 مليار جنيه مقارنة بنمو نسبته 15%، مقارنة مع صافي أرباح 3.2 مليار جنيه في عام 2020.

حصص بنك مصر في بنك القاهرة

ويمتلك أيضا بنك مصر حصصا أخرى ببنك القاهرة بمجموعات مرتبطة بالبنك موزعة بين شركتي مصر كابيتال، و مصر أبو ظبي.

وقال حسام عيد محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن عملية استحواذ بنك مصر على بنك القاهرة، تأتي تأكيدا على التوسع في نشاط الاستثمار ببنك مصر طبقا للخطة والإستراتيجية الاستثمارية للبنك وتمهيدا للبدء في عملية طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية.

وتابع عيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن يتم طرح نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، وقد تم تأجيل هذا الطرح لأكثر من سنتين.

توجيهات الرئيس بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه، بخطة إعداد متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، والمتمثلة في طرح شركات القوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام وأيضاً استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.