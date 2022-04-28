نصائح تجار الخصر والفاكهة للموطنين قبل العيد: السلع متوفرة ولا دعي لتخزينها

قال تجار بالغرف التجارية إن أسعار بعض الخضر والفاكهة عادت إلى معدلاتها الطبيعية مع اقتراب عيد الفطر، وأشاروا إلى أن الفاكهة مرتفعة نسبيا نتيجة الإقبال، فيما تعد الطماطم مؤشرا رئيسيا لمستوى الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة، متوقعين انتعاشة في الطلب من جانب المواطنين وخاصة في أسواق القاهرة بسبب عيد الفطر المبارك.

التجار يدعون المواطنون لعدم التكالب على السلع

ودعا التجار المواطنين إلى عدم التكالب على الشراء فهناك وفرة في المعروض من الخضر والفاكهة ولايوجد أي نواقص في أصناف الخضر والفاكهة، لافتين إلى أن كافة أسعار الخضروات سوف تنخفض تدريجيا خلال الأيام القليله المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة ونضج بشاير العروة الصيفية من كافة أنواع الخضروات الأكبر مساحة من العروة الشتوية والأكثر إنتاجية لتنخفض الأسعار بنحو 50% عما هي عليه الآن.

وبحسب حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، هناك إقبال على شراء الخضر والفاكهة قبيل عيد الفطر بيومين من بعض المواطنين خوفًا من عدم وجودها أو حدوث مضاربات على أسعارها، خاصة أن الأعياد عادة ما تشهد مواسم أعراس، كما أن أكثر من 85% من التجار من محافظات الصعيد يذهبون إلى مسقط رأسهم.

ولفت إلى أن أسواق الجملة ستفتح ثانى يوم عيد الفطر المبارك من الساعة 10 حتى 10 مساءا للخضر ومن 8 مساءا حتى 10 صباحا للفاكهة، وأشار إلى أن منافذ أمان وكلنا واحد والمجمعات التابعة لوزارة التموين تواصل عملها دون انقطاع وتطرح كافة المنتجات بأسعار مناسبة.

وقال لـ«الوطن»، إن هناك بعض أسعار الخضر شهدت تراجعًا تجاوز الـ 50% مقارنة بالأيام السابقة بشكل محسوس ومتباين من منطقة إلى أخرى خلال الأسبوع الأخير من رمضان.

أسعار الخضر والفاكهة اليوم

- تباع الطماطم بسعر 5.5 و 10.5 جنيه.

- البطاطس بسعر 2 و4 جنيهات .

- بصل يباع بسعريتراوح بين جنيه و 2.5جنيه .

-فاصوليا تباع بسعر يتراوح بين 4 و7جنيها.

-خيار 3.5 -4.5 جنيها

-برتقال ابو سرة 6-9 جنيها .

-برتقال صيفى يباع بسعر 2.5-4جنيها .

-يوسفى 4-7جنيها

-جوافة 4-11جنيها

-فراولة تباع بسعر 4-6جنيها

-كانتلوب 7-11 جنيها

-موز صعيدى بسعر 5-8 جنيها

-موز مغرى يباع بسعر تراوح ما بين 6-9جنيه .