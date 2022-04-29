حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز 2021-2022، حيث تقام 3 مباريات في توقيت واحد في تمام التاسعة والنصف مساء.

محمود عاشور حكما لمباراة إنبي والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن يدير الحكم محمود عاشور، مباراة الفريق الكروي الأول بنادي إنبي مع نظيره البنك الأهلي على ملعب بتروسبورت، ويعاونه حسن رمضان وتامر سمير وأحمد ناصر حكما رابعا وحسام عزب حكما للفيديو ويعاونه محمود عبد السميع.

وللمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــــــا