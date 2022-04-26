وزير الرياضة: لانتدخل في شؤون اتحاد الكرة.. نراقب ونقيم ثم نحاسب

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لا تتدخل من قريب أو بعيد في قرارات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

جاء ذلك في تصريحات للوزير على هامش الحفل الذي أقامته وزارة الشباب الليلة، بمناسبة توقيع عقد وبروتوكول، مع شركة «توتال انرجيز» العالمية، لرعاية دوري مراكز الشباب، بداية من التصفيات النهائية للنسحة التاسعة الحالية.

المطالبة بتدخل الوزارة في قرارات الاتحاد

وأضاف الوزير أن اتحاد كرة القدم المصري أصبح له مجلس إدارة منتخب، جاء عن طريق تصويت الجمعية العمومية للاتحاد، واصبح المسؤول عن اتخاذ كل القرارات الخاصة بشؤون اللعبة والأندية والمنتخبات.

وتابع «صبحي»، قائلا: «أقول هذا الكلام بمناسبة ما يتردد على صفحات السوشيال وبعض المواقع الإلكترونية من اعتراضات على بعض قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، والمطالبة بتدخل وزير الشباب والرياضة».

«صبحي»: نستطيع اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب

وأضاف الوزير، «أننا كوزارة تمثل الدولة، وكرأي عام نتابع ونراقب ونقيم أداء الاتحاد، وفي الوقت المناسب نستطيع أن نتخذ القرار المناسب الذي يخدم ويصب في مصلحة الدولة، ومصلحة لعبة كرة القدم، وبما يحقق الصالح العام، وذلك بعد دراسة وتأني وبأسلوب علمي واحترافي».

وكانت بعض صفحات السوشيال ميديا وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي شنت هجوما على بعض قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، ومن بينها عدم جدية اتحاد الكرة في التقدم بشكاوى ضد السنغال في مباراة التأهل لمونديال 2022، وكذلك اعتراض البعض على اختيار وتعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الأول لكرة القدم.