بروتوكول تعاون بين «التضامن» وجمعية نداء لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية «نداء»، لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة في رياض الأطفال وما قبلها في الفترة العمرية منذ الميلاد حتى 8 سنوات.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد الوزير لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ومن جانب جمعية نداء لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع السيدة ماجدة أحمد فهمي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

خدمات تعليمية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة

يأتي توقيع البروتوكول في إطار رعاية وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة ومن منطلق حرصها على توفير كافة الخدمات لهم عن طريق التقويم المهني والنفسي وإجراء القياسات العلمية طبقاً لخصوصية كل حالة، كما جاء توقيع البروتوكول من منطلق أن جمعية نداء من الجمعيات التي تقدم خدمات تعليمية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى إطلاقها برنامجا تدريبيا لإعداد كوادر متخصصة في مجال تأهيل الأطفال الصم والمكفوفين.

التضامن: نشهد طفرة كبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نشهد طفرة كبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الدولة تنتهج منهج حقوق الإنسان، حيث تم مراعاة حقوق الأشخاص في دستور 2014 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجموعة سياسات الحماية الاجتماعية التي تم وضعها، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت القباج أن الإعاقات السمعية تعد من الإعاقات الصعبة وأصحابها من الفئات التي يستلزم دمجها في المجتمع إعداد الظروف لذلك، حيث يجب تأهيل أولياء الأمور والأسر والمجتمع لدمجهم، مشيرة إلي أن زراعة القوقعة مكلفة للغاية، والقيادة السياسية أدرجت عمليات زراعة القوقعة ضمن نظام التأمين الصحي للدولة وتتكلف العملية الواحدة حوالي من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أنسب تدخل لحماية الأبناء يتمثل في وقت الطفولة المبكرة، وموائمة منهج تعليمهم مع منهج رياض الأطفال، مشيرة إلي أن الوزارة تقوم بإعداد منهج تنشئة الأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في الفئة العمرية حتى أربع سنوات.

8 حضانات على مستوى محافظات الجمهورية

ومن جانبها قالت السيدة ماجدة أحمد فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية نداء إنهم يعملون في مجال الطفولة المبكرة ويتم التوسع في الحضانات، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي منحتهم حضانات في عدد من المحافظات المختلفة ، ولدينا 8 حضانات على مستوى محافظات الجمهورية، ونأمل في زيادتهم.

وأضافت «فهمي»، أن هدفهم نقل الخبرة إلي الجمعيات الأخرى، من أجل تغطية كافة أرجاء محافظات الجمهورية، مشيرة إلي أن برامج وزارة التضامن الاجتماعي هادفة وتساعد الجمعيات الأهلية علي العمل والتعاون فيما بينها.

واتفق الطرفان على أن التعاون المشترك يكون في مجال إعداد برامج تأهيل لخدمة الأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي وزارعي القوقعة خلال المرحلتين العمريتين «التدخل المبكر ورياض الأطفال»، من أجل تعليمهم اللغة والكلام تمهيدا لدخولهم المدارس مع وضع دليل استرشادي للمعلم.

إعداد كوادر عاملة في مجال تأهيل وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة

كما اتفق الطرفان على إعداد كوادر عاملة في مجال تأهيل وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة والعمل على تدريب 120 اخصائيا، وتدريب 30 متدربا من الأوائل على المستوى الثاني والذي يشمل التدريب على كيفية أعداد البرامج بحيث يصبح أخصائي أول تأهيل وضع برامج، بالإضافة إلى تدريب عملي لكافة المتدربين لمدة أسبوعين في فصول حضانات نداء، ويلتزم الطرفان بقياس مؤشرات الأداء للأنشطة محل هذا البروتوكول بعد انتهاء كل تدريب.