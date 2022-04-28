وزيرة التضامن: تخصيص مزايا نقدية لأبناء دور الرعاية في المؤسسات

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، إذ ضم أكثر من 400 ألف أسرة جديدة، بنحو 2 مليار ونصف سنويا، إلى جانب العمل مع الأيتام وتقديم مختلف أنواع الدعم لهم .

التعاون مع أكثر من 600 مؤسسة أهلية

وأشارت في تصريحات لها، اليوم، إنه يجرى التعاون مع أكثر من 600 مؤسسة أهلية، لدعم الأطفال الأيتام استعداد لعيد الفطر المبارك، كما تنظم زيارات لأسر الأيتام خارج المؤسسات من قبل الجمعيات الأهلية لتوصيل الدعم النقدي ومنتجات العيد للأيتام، مثل كعك العيد وملابس للأطفال، حتى لايشعروا بأي شكل من الحرمان فى العيد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية لتأهيل الأطفال.

تخصيص مزايا نقدية لأبناء دور الرعاية

وأضافت أنه جرى تخصيص مزايا نقدية لأبناء دور الرعاية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أثناء فترة الرعاية اللاحقة وقبلها وبعدها، كما يجرى توفير وحدات سكنية لهم، مؤكدة أنه بعد التخرج من مؤسسات الرعاية يتم توفير دعم نقدي لهم حتى يستقروا في حياتهم.

إنشاء قاعدة بيانات لأطفال دور الرعاية

وتابعت أنه جرى إنشاء قاعدة بيانات لأطفال دور الرعاية، كما جمع الأعداد وعمل قاعدة بيانات لرصد حالة الجمعيات والأطفال الموجودة بتلك الجمعيات، إلى جانب إصدار بطاقات ذكية لهم.

تنظم رحلات للأطفال من مؤسسات الرعاية

وأكدت أن الوزارة تنظم رحلات للأطفال من مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أنه جرى تنظيم زيارات إلى «قناة السويس، جامعة الأزهر، الكنيسة، والمؤسسات الوطنية»، لتعريفهم بالوطن وزرع الانتماء إليه داخل قلوبهم.