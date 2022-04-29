قارب موت جديد بلبنان.. الجيش ينقذ 85 شخصا من موت مؤكد

بعد أيام قليلة من حادث غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين بمدينة طرابلس شمال لبنان، أعلن الجيش اللبناني عن إحباط عملية جديدة لتهريب 85 شخصًا عبر البحر، والقبض على 5 متهمين.

جمعوا 400 ألف دولار من المسافرين

وأضاف الجيش اللبناني، أن المتهمين استطاعوا أن يجمعوا مبلغًا ماليًا وقدره 400 ألف دولار أمريكي من المسافرين، وقاموا بعدها بشراء مركب وتجهيزه وصيانته، قبل ضبطها في أحد المنتجعات السياحية، مشيرًا إلى أن القضاء يتابع القضية حاليًا.

وتتشابه تلك الواقعة مع أخرى وقعت في المدينة ذاتها، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص بينهم طفلة، عقب تعرض مركب على متنه 60 شخصًا إلى الغرق، بعد انطلاقه من منطقة القلمون وغرقة مقابل سواحل طرابلس اللبنانية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، فإن قوات الجيش اللبناني تمكنت من إنقاذ 45 شخصًا، فيما لقي 10 أشخاص آخرين مصرعم بينهم طفلة، فيما لم يتم العثور على أكثر من 5 مفقودين عقب غرق المركب.

الجيش اللبناني يكشف المواصفات الكارثية للمركب الغارق

ومن جانبه، أوضح قائد البحرية في الجيش اللبناني، العقيد الركن هيثم ضناوي، أن المركب الغارق يعد قاربًا صغيرًا، حيث يتراوح عرضه 3 أمتار فيما يبلغ طوله 10 أمتار، ولا يسمح له سوى بنقل 10 أشخاص فقط، لافتا إلى أنه صناعة عام 1974، ولا يحتوي على أي وسائل أمان.

وبحسب قناة «العربية» فحاول «م.ر»، قائد المركب الغارق، الهرب، قبل أن تحاوطه القوات البحرية، وترتطم بالقارب، ومن ثم تعتقله من دون استخدام أي سلاح، لافتة إلى أن غرق المركب جاء بسبب تسرب المياه بسبب ارتفاع الموج والحمولة الزائدة.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، عن مقتل وفقدان أكثر من 3000 شخص العام الماضي، خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي من أجل الذهاب إلى أوروبا، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في 2020، 1544 شخصًا.