فتاة تتخلص من حياتها شنقا.. والدتها كسرت تليفونها المحمول

تخلصت فتاة عمرها 15 عامًا من حياتها داخل منزل أسرتها في الحوامدية، وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة شنقت نفسها عن طريق غطاء طرحة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال داخل غرفتها.

صنعت مشنقة في غرفتها

فوجئت والدة فتاة الحوامدية المتوفية بوجود جثمان ابنتها معلق في مشنقة داخل غرفتها فاستغاثت بوالد الفتاة، وتم إبلاغ قسم شرطة الحوامدية بوفاة فتاة في قرية الشيخ عتمان بالانتقال تبين أنها فتاة عمرها 15 عامًا طالبة بالصف الثاني الأزهري بمعهد الكويت بالتجمع وتخلصت من حياتها عن طريق استخدام إيشارب.

كسر الهاتف المحمول

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها العقيد محمد مختار مفتش المباحث وبسؤال والديها قررا باكتشافهما وفاة ابنتهما عن طريق شنق نفسها عقب قيام والدتها بكسر هاتفها المحمول بسبب انشغالها به وعدم اهتمامها بالتحصيل الدراسي.