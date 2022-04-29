حزب الوفد: تشكيل لجنة من المتخصصين لإعداد ورقة عمل المشاركة في الحوار الوطني

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قرارا بتشكيل لجنة من المتخصصين وأصحاب الخبرات لإعداد تصور حول ورقة العمل التي سيتقدم بها حزب الوفد إلى الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش إفطار الأسرة المصرية.

تشكيل لجنة إعداد تصور الحوار الوطني

وأضاف حزب الوفد في بيان صادر عنه منذ قليل، أن تشكيل اللجنة تضم كلا من: «الدكتور عبد السند يمامة رئيسا والدكتور مصطفى الفقي نائبا للرئيس، والدكتور هاني سري الدين عضوا، والدكتور ياسر الهضيبي عضوا، والمهندس حسين منصور عضوا، وعصام شيحة عضوا، ورضا إدوارد عضوا، وياسر قورة عضوا، وماجدة النويشي عضوا، وعصام الصباحي منسقا عاما، وشريف عارف سكرتير اللجنة.