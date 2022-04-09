الاختيار 3 يكشف كواليس الحوار الوطني: مرسي يفقد الثقة ويفشل في لم الشمل

كشفت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 3، عن كواليس وأحداث الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس مرسي وجماعة الإخوان، وظهر خلال الحلقة رفض القوى السياسية المشاركة في الحوار، ولم يحضر سوى الأحزاب الاسلامية فقط، وامتنعت المعارضة والقوى السياسية عن الحضور، لتظهر بعدها دعوة الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع حينها إلى عقد لقاء آخر في دار الدفاع الجوي للقوى السياسية لاحتواء الموقف، والتي لاقت القبول من القوى المدنية والأحزاب كافة.

فشل الحوار الوطني الذي دعا إليه المعزول مرسي

وفشل الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المعزول مرسي، في الثامن من مارس 2012، ليظهر من خلال الأحداث تجاهل القوي السياسية، للمعزول، واستجابتها إلى المبادرة التي دعت إليها المؤسسة العسكرية، والأمنية، لتخرج الرئاسة المصرية في بيان ترفض مشاركتها في الحوار تلك لتضع المؤسسة العسكرية، في موقف حرج، وتتحول المبادرة إلى صيغة لم الشمل، لتعتذر القوات المسلحة عن اللقاء، كما أظهرت أحداث الحلقة، بعد أن وجه السيسي الدعوة إلى رئيس الجمهورية ومجموعة مجلس الوزراء وكافة التيارات.

كواليس الحوار الوطني الذي دعا إليه مرسي وجماعته

وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا طالبت فيه قادة الأحزاب السياسية وقوى المعارضة، وعدد من الشخصيات من بينها قادة جبهة الإنقاذ الثلاثة لحضور الحوار الوطني الذي دعا له المعزول، في مقر رئاسة الجمهورية، وامتنع وقتها قيادات جبهة الإنقاذ التي ضمت القوى المدنية المعارضة للإخوان عن تلبية الدعوة لعدم جديتها، وقالت الجبهة: «لن نشارك في حوار شكلي وخال من المضمون، ولن نذهب لكي تكون هناك مجرد صورة تنشر حول حوار وطني شكلي».

وأضافت القوى الوطنية في بيان مشترك آنذاك: «نرفض الحوار احترامًا لشعبنا ووطننا ومن موقع الجدية والمسؤولية الوطنية، وإذا وافق الرئيس على الضمانات والشروط اللازمة لضمان جدية الحوار فسنذهب إليه».

وأظهرت حلقات مسلسل الاختيار 3 أن جماعة الإخوان خططت للحوار الوطني بهدف إحراج القوى المدنية، وهي الدعوة التي لم تحدد أي محاور للحوار ولا ضمانات لتنفيذ القرارات الناتجة عنه.