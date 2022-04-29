توزيع ملابس العيد على أطفال مؤسسة تربية البنين والبنات بالزقازيق

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

رعاية الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام

ومن جانبه أشار الأستاذ عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام وذوي الهمم تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال

أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي قيام مؤسسة المهندس شوقي محمدين الخيرية للتنمية بالتعاون مع المديرية بتوفير 122 قطعة ملابس جديدة «كسوة العيد» تم توزيعها على 23 بنتا و38 ولدا من أبناء مؤسسة تربية البنات والبنين الزقازيق وذلك بمعدل قطعتين لكل منهم لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم وابتهاجاً بحلول عيد الفطر المبارك.

الاستعداد لعيد الفطر في الشرقية

الجدير بالذكر أن محافظة الشرقية انهت الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك خلال الأيام القادمة، وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تجهيز الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بالتنزه خلال عيد الفطر كما شدد على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية في جميع مراكز ومدن المحافظة.