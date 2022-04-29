قانون الري الجديد.. العبث بالنظام المطور يعرضك لغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه

جاء قانون الري الجديد من أجل تنظيم استخدام المياه في الزراعة، ويهدف إلى الحد من ظاهرة إهدار الماء، إلى جانب أن قانون الري الجديد ينظم آليات الاستفادة من المياه والسبل المناسبة من أجل ترشيد استهلاكها.

جسور النيل أو جسور المجاري المائية في قانون الري الجديد

جاءت المادة رقم 54 من قانون الري الجديد: «تهتم بنظم الري الحديثة لحمايتها، وقد منع القانون في نصه تشغيل الطلمبات على المساقي المتطورة، كما حظرت ومنعت المواطنين عن إجراء أي تعديلات أو العبث بمكونات الري المتطورة، إلا إذا حصل المواطن على موافقة رسمية من الإدارة المختصة».

أما المادة رقم 31 من قانون الري الجديد، فاختصت بجسور النيل أو جسور المجاري المائية، حيث نصت هذه المادة على أنه إذا تبين للجهات المعنية أن أي من مصبات المياه الموجودة في هذه الجسور من شأنها أن تمثل خطر للجسر، فيجب إعلام المالك أو المسؤول حتى يقوم بإزالته في وقت محدد وإذا مر الوقت ولم يقم المالك بإزالة الجسر، فللجهات المعنية الحق في إزالته على تكلفة المواطن، وفي نفس الوقت، يتم تدبر طريقة بديلة على نفقة الدولة، يتمكن المواطن من خلالها من ري أرضه.

عقوبة مخالفة أحكام المواد31 و54

كما تناولت المادة رقم 31 من قانون الري الجديد مسألة الآبار الجوفية التي تسبب ضررا للغير بسبب وجود بعض العيوب في إنشاءها أو غيره من الأسباب، فتنص المادة 31 من قانون الري الجديد، على أن الإدارة العامة تختص في تلك الحالة بإخطار الملاك أو المسؤولون عنها من أجل تلافي الأضرار، وإذا امتنعوا ولم يأخذوا الأمر على محمل الجد، في هذه الحالة يكون للإدارة الحق في القيام بالأعمال المطلوبة على نفقتهم.

ووفقا للقانون فكل من يخالف أي من الأحكام سالفة الذكر، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.