حملة نظافة مكبرة بطهطا استعدادًا لعيد الفطر المبارك

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمواصلة أعمال التطوير والتجميل بميدان المحطة والتى تشمل أعمال دهانات البلدورات والأعمدة والأرصفة وأعمال الإنارة العامة وأعمال التشجير ورى الأشجار والمنتزهات وغسل البلدورات والأرصفة ورفع كفاءة المنطقة بالكامل، بداية من مزلقان الحاج عبدالعال وحتى موقف طهطا سوهاج وذلك بمشاركة نائب رئيس المدينة ومسؤولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة ومسؤولي الدهانات والتطهير والتعقيم بالشؤون الإدارية وقسم المنتزهات والصيانة وقسم الكهرباء والإنارة العامة ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وذلك استعدادا لعيد الفطر.

5 حالات إزالة مخالفات بناء بطهطا

وفى إطار تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج برئاسة عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بتنفيذ عدد 5 حالات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بناحية مجلس قروى الصوامعة غرب بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وذلك على مساحة قيراط و 16 سهم تقريباً كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بمجلس قروى الصفيحة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتمت حالات الإزالة.

المشاركون بحملة الإزالة بمركز طهطا

وشارك بحملة الإزالة عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، ورمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب بمركز طهطا محافظة سوهاج، والسيد البحيرى رئيس قرية الصفيحة بمركز طهطا محافظة سوهاج ومسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والعلاقات العامة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.