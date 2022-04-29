أستاذ مناعة: 43 دولة لابد من الحصول على تطعيم الحمى الصفرا قبل زيارتها

شدد الدكتور مجدي بدران، أستاذ المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على أهمية التطعيمات التي تنقذ ملايين البشر، موضحًا نجاح مصر في القضاء على مرض التيتانوس من خلال التطعيمات، والذي كان يقضي على 200 ألف شخص سنويًا، منهم 30% من الأمهات، وأيضا مرض السعال الديكي الذي يقضى على نحو 100 الف شخص.

يمكن تأجيل التطعيمات للأطفال في هذه الحالة

وأضاف أستاذ المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في مداخلة تليفونية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان باسم طبانة ونهى درويش، أنه لابد أن يكون هناك وعي لدي المواطنين بأنه مع التسليم بأن التطعيم آمن، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية من الفيروس، فبعض اللقاحات مثل الأنفلونزا الذي ينمي في بيض الدجاج، برغم من إزالة بروتين البيض خلال التصنيع، إلا أن بعض الحالات تحدث لها بعض المضاعفات، مشددًا على ضرورة إخبار الطبيب بحساسية البيض قبل الحصول على اللقاح.

وأفاد «بدران»، أن اللقاحات بشكل عام آمنة وتبرمج الذاكرة المناعية، موضحًا إمكانية تأجيل التطعيمات في حالة سخونة الطفل وتحديد موعد لاحق لتلقي التطعيم، من خلال تعديل جدول التطعيمات من قبل الطبيب وإخبار الأم والأب بالموعد.

وشدد أستاذ المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة على ضرورة تلقي الكبار للقاحات قبل السفر للخارج للوقاية من الأمراض، فالقادمين على تأدية مناسك الحج والعمرة يمكنهم تلقي لقاح للوقاية من الحمى الشوكية، وتطعيم ضد الأنفلونزا، خاصة المسنين ومرضى الربو والحوامل ومرضي نقص المناعة.

أهمية لقاح الحمى الصفراء

وأكد أهمية لقاح الحمى الصفرا للمسافرين إلى أفريقيا وأمريكا الجنوبية ويتم التطعيم به قبل السفر بـ 10 أيام، والتطعيم ضد الكوليرا في بعض الدول، وتطعيم الملاريا في صورة أقراص توفرها الدولة .

وذكر «بدران»، أن هناك 43 دولة لابد من الحصول على تطعيم الحمى الصفرا قبل زيارتها، و22 دولة إفريقية يجب الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي قبل زيارتها، والكوليرا التي يتطلب زيارة دول أفريقية ودول أمريكا الجنوبية وبعض دول أسيا ضرورة الحصول عليها، مشددًا على أن التطعيمات لا تغني عن التدابير الوقائية، مثل الكمامة وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي.