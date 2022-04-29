أستاذ مناعة: المصريون حصلوا على تطعيمات بـ450 مليون دولار للوقاية من كورونا

قال مجدي بدران، أستاذ المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن للتطعيمات أهمية كبيرة، فمرض الجدري الذي كان يقتل أكثر من 300 مليون من البشر في القرن العشرين اختفى تمامًا بفضل التطعيمات، مشيرًا إلى الملحمة المصرية في التخلص من مرض شلل الأطفال، بالإضافة إلى 2.6 مليون طفل في العالم كانوا يموتون بسبب مرض الحصبة، وهو ما يؤكد على أهمية التطعيمات التي تنقذ ملايين البشر، فيوجد أكثر من 25 مرض يمكن وقاية الناس من مضاعفاتها وتقليل الوفيات بهذا الامراض، وهذه التطعيمات أمنة وفعالة ومتوفرة مجانًا.

تطعيمات بـ450 مليون دولار

وأضاف أستاذ المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في مداخلة تليفونية مع باسم طبانة ونهى درويش في برنامج هذا الصباح عبر فضائية إكسترا نيوز أن مصر قامت بتوفير تطعيمات لفيروس كورونا بما يعادل 450 مليون دولار، وأن 45.2% من المصريين حصلوا على الجرعة الأولى لكورونا، و30.4% حصلوا على الجرعة الثانية، و2.4% حصلوا على الجرعة المعززة، وهو ما عمل على تصدي المصريين لخمسة موجات من كورونا، وجنب مصر السيناريو الذي تعرضت له الكثير من الدول من تعرضها لخسائر كبيرة جدًا في الاقتصاد والتعليم وإرتفاع كبير في معدلات الوفيات.

القضاء على شلل الأطفال

وأكد بدران أن مصر تمكنت من القضاء على مرض شلل الأطفال، بعد أن كان 10% من الأطفال في مصر يصابون بمرض شلل الأطفال ويستعينون بأجهزة للحركة، وأنها تستهدف الآن الأجانب المقيمين في مصر بحملات مستمرة لكبح جماح أي فيرس يأتي من الخارج، خاصة بعد الربيع العربي، حيث لم تستطع العديد من الدول التي قامت بها حروب من توفير تطعيم لأطفالها، مشيرًا إلى إمكانية أن يصبحوا هؤلاء الأطفال بؤرة للأوبئة في العالم.