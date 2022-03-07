أستاذ مناعة: «الصحة العالمية» تعلن السيطرة على كورونا في هذا الموعد

قال الدكتور أحمد سالمان أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينز في جامعة أكسفورد، اليوم، إن تراجع معدلات تسليط الضوء على جائحة كورونا يرجع إلى سببين؛ أولهما الحرب الأوكرانية الروسية، واستقرار الوضع الوبائي عالميًا بعد تراجع الإصابات بوجه عامة والحالات الحرجة بوجه خاص والحاجة للرعاية المركزة، بالإضافة إلى توسيع دوائر التطعيم عالميا، إذ أن الدول المصنعة للقاحات استطاعت تطعيم من 70: 90% من مواطنيها.

بريطانيا تلغي كل القيود المفروضة لمواجهة كورونا

وأضاف سالمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON، أن بريطانيا ألغت جميع القيود المفروضة على المواطنين؛ منعا لتفشي الفيروس في 26 فبراير، موضحًا أن نسب التطعيم عالميا في المتوسط بلغت 60% حتى ولو لم يكن منتظما في دول كثيرة نتيجة لعدم عدالة توزيع الجرعات؛ إذ توجد 35 دولة تلقت 80% من جرعات اللقاحات و20% لبقية أنحاء العالم.

متى يصبح كورونا مرضا متوطنا؟

وردا على سؤال لميس الحديدي «متى يصبح كورونا مرضا مناعيا متوطنا وعاديا موسميا؟»، قال: «اقتربنا في الوضع الحالي وبائيًا على مستوى العالم من حالة تشبه فيروس الإنفلونزا؛ فإذا سارت الأمور على هذا النحو قد تعلن منظمة الصحة العالمية بعد فترة من الاستقرار عن السيطرة على الوباء».

وتوقع زيادة توزيع اللقاحات بشكل أكبر على العالم مع انتهاء الدول المنتجة أو الغنية من تلقيح 80% من مواطنيها، وعدم الاحتياج إلى الجرعة التعزيزية في الوقت الحالي، وهو ما يؤدي إلى عدالة أكبر في التوزيع، التي كان من المفترض أن تتم منذ بداية الجائحة وإنتاج اللقاحات.