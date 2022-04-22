استشاري مناعة بالمملكة المتحدة: فيروس كورونا ينتهي حاليا وتحوراته ضعيفة

أكد الدكتور ياسر الشربيني، استشاري المناعة بجامعة يوتنجهام بالمملكة المتحدة، أن الفترة الحالية تشهد نسب إصابات بسيطة للغاية بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الفيروس ينتهي الفترة الحالية تدريجيا خاصة مع ضعف تحوراته التي ظهرت الفترة الأخيرة.

ضعف المتحورات وعدم وجود خطورة لها دليل على النهاية المحتومة

وأضاف الشربيني: «ضعف متحورات كورونا وعدم وجود خطورة لها خير دليل علي أن الفيروس في طور الانتهاء التدريجي»، مؤكدا أنه يجب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحتياطية وأخذ اللقاح المضاد للفيروس للوقاية من المرض وتحسبا لأي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا.

وأوضح استشاري المناعة بجامعة يوتنجهام بالمملكة المتحدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن متحور xe المعلن منذ أيام هو متحور بسيط ولا يشكل خطورة حتى الآن، كما أنه ليس له تأثير علي اللقاحات ولا يقلل من فعاليتها، ولن يكون المتحور الأخير للفيروس، ولن يؤثر علي الحياة، مؤكدا أن التوسع من قاعدة التطعيمات والإجراءات الاحترازية المشددة خير وقاية من الفيروس وخطورة تحوراته وتأثيره المباشر علي حياة المواطنين، و تقليل معدلات الخطورة أيضا على الحياة ومعدلات الحجز في المستشفيات.

نسب ومعدلات الخطورة بالمرض انخفضت

وتابع استشاري المناعة بجامعة يوتنجهام بالمملكة المتحدة، أن نسب ومعدلات الخطورة بالمرض انخفضت عما كانت قديما، وأن هناك التزام كامل من المواطنين ساهم في مواجهة الفيروس وانتشاره بجميع الوسائل، مؤكدا أن البحث العلمي ساهم في مواجهة الفيروس و خطورته وتأثيره السلبي على حياة المواطنين وتعرضهم للخطر.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن هناك عدد من الأماكن المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا في مصر والتابعة لوزارة التعليم العالي حققت «زيرو إصابات» ولم تسجل أي حالات حجز جديدة بها خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بمتحورات جديدة.