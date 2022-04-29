عاجل.. موسكو: قصف أوكراني على منشأة تابعة لحرس الحدود الروسي ببريانسك

أعلنت السلطات الروسية، عن هجوم صاروخي أوكراني على منشأة تابعة لحرس الحدود الروسي بمقاطعة بريانسك، عبر مدافع هاون، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

القوات الأوكرانية تقصف موقع عسكري روسي

وقال حاكم مقاعة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، إن القصف استهدف مركزا لإدارة حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية، في بلدة بيلايا بيريوزكا، لافتا إلى ان ألحق أضرارا مادية بخطوط الإمداد بالمياه والكهرباء.

وأكد حاكم بريانسك، أن أعمال الترميم قد أجريت بالفعل لاستئناف الإمدادات، منوها إلى عدم وقوع أي خسائر بشرية، إلا أن القصف تسبب في اقتلاع الأشجار من مقبرة مجاورة.

تكرار الهجمات الأوكرانية على الأرضي الروسية

وتتكرر الهجمات الأوكرانية للمواقع الروسية الحدودية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة على أوكرانيا، والتي دخلت في يومها الـ65 وسط تقدم للقوات الروسية في الشرق والجنوب الأوكراني.

وبحسب البيان الأخير لوزارة الدفاع الروسية، فقد تمكنت القوات من تدمير ورشات تابعة لمصنع تسليح الأسلحة في كييف والذي توافقت مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريش.

وزارة الدفاع الروسية: استهداف 112 منشأة عسكرية أوكرانية

وتضمن البيان أيضا، استهداف 112 منطقة عسكرية أوكرانية، إلى جانب مقتل أكثر من 280 قوميا، فضلا عن تدمير عشرة مواقع عسكرية أوكرانية، تضمنت 9 لحشد العسكريين، وآخر للذخيرة، كما تمكنت القوات الروسية من الرد على القصف الأوكراني لمدينة خيرسون الواقعة تحت سيطرتها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير منصة إطلاق لمنظومة «توتشكا أو» الصاروخية، والتي استهدفت 6 مناطق لحشد العسكريين والآليات، إلى جانب ثلاث بطاريات مدفعية وبطارية لراجمات الصواريخ.

وشنت موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، احتجاجا على التمدد الشرقي لحلف شمال الأطلسي.