حظك اليوم برج الأسد السبت 30-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية ومسيطرة على الاشخاص المحيطين به، سواء كان ذلك في حياته الشخصية أو حياته المهنية، كما أنه يحرص دائما على لفت الأنظار له بشتى الطرق المختلفة، ما يجعله يعتمد الأسلوب الدبلوماسي في التعامل مع الآخرين، ويتميز أيضا بأنه يحب تدليل نفسه بصرف الأموال، دون أن يبخل على ذاته على الإطلاق.

ويبحث مولود برج الأسد دائما عن الحب، ما يجعله يحرص على الدخول في العلاقات العاطفية باستمرار، إذ أنه لا يمكن أن يعيش بدونها، كما أنها لديه حب السيطرة على شريك حياته، ما يجعله يصطدم به كثيرا، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام، ومن المهم أن ترتب أفكارك وتنظم جهودك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس الجزئي في وضع معاكس مما يصيبك بالتشوش عاطفيا.. حاول أن تقاوم.

الحياة العملية عند برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بأنهم لديهم حيوية ونشاط تجعلهم قادرين على إنجاز المهام المسندة غليهم في وقت قصير، كما أنه يبذ قصارى جهده للوصول للمناصب القيادية، ويحب أيضا ان يكون محاط بالاشياء العصرية من حوله.